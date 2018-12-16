Kızılay Fırat’ın doğusu için hazır
Türk Kızılayı Genel Müdürü İbrahim Altan, Fırat’ın doğusuna yapılacak operasyon için hazır olduklarını söyledi ve ekledi: Olası bir göç dalgası için Fırat Kalkanı, Afrin ve İdlib bölgesinde hazırlık yaptık.
Tarihi Kaleiçi’ndeki Antalya Mevlevihanesi’nde, ‘Hilal-i Ahmer’den Kızılay’a Bir İyilik Hareketi’ konulu program için Antalya’ya gelen Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, kurumun dünyanın her yerine yardım elini uzatarak Türk devletinin yumuşak gücünü gösterdiğini söyledi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın net ifadelerle Fırat’ın doğusuna operasyonu ifade ettiğini vurgulayan Altan, “Şu anda birtakım hazırlıkların var olduğunu izleyebiliyoruz. Biz de kendimize düşen tarafıyla özellikle olabilecek herhangi bir göç dalgasına karşı beslenme ihtiyaçlarını karşılamak, barınma ihtiyaçlarına destek olmak için hazırlıklarımızı yaptık. Fırat Kalkanı, Afrin ve İdlib bölgesinde bu çalışmaları sürdürüyoruz” dedi.
Sıra Myanmar’da
Arakanlılar için 2012’den bu yana yardım faaliyeti yürüttüklerini belirten Altan, Bangladeş’e göç eden Arakanlılara barınma imkanı sağlamak için ev yaptıklarını ifade ederek şöyle konuştu: Hijyen malzemesi dağıtıyoruz. Toplum merkezi açtık. Özellikle kadınların meslek sahibi olması için çalışıyoruz. Okuma yazmalarını sağlamak için eğitim veriyoruz. İnşallah arkadaşlarımız kısa zamanda Myanmar tarafında da yardımlar yapmaya başlayacaklar.
Yemen’in yanındayız
Yemen’deki insani drama dikkat çeken Türk Kızılayı Genel Müdürü İbrahim Altan, orada 2015’ten beri ciddi sıkıntı olduğuna işaret etti. Altan, eskiden de ufak tefek karışıklıklar olan bölgenin son zamanlarda yaşanılmaz hale geldiğini bildirdi. “Yemen’de 22 milyon insan yardıma muhtaç durumda. Yaklaşık iki yıldır ekibimiz, Yemen’deki Aden’de bulunuyor. Aden’den ülkenin 17-18 bölgesine yardım dağıtılıyor. Geçen yıl içinde 13 bin ton un, binlerce koli gıda dağıtıldı” ifadesini kullanan Altan, bazı yetimhanelerin ve yaşlı kadınların kaldığı evlerin tamiratını yaptıklarını söyledi. Yemen’de temizlik malzemesi dağıttıklarını aktaran Altan, “Bir grup Yemenliye de ilk yardım eğitimleri verdik. Kolera’ya karşı bazı adımlarımız var” değerlendirmesinde bulundu.
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