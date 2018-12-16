Kızılay Fırat’ın doğusu için hazır

Tarihi Kaleiçi’ndeki Antalya Mevlevihanesi’nde, ‘Hilal-i Ahmer’den Kızılay’a Bir İyilik Hareketi’ konulu program için Antalya’ya gelen Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, kurumun dünyanın her yerine yardım elini uzatarak Türk devletinin yumuşak gücünü gösterdiğini söyledi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın net ifadelerle Fırat’ın doğusuna operasyonu ifade ettiğini vurgulayan Altan, “Şu anda birtakım hazırlıkların var olduğunu izleyebiliyoruz. Biz de kendimize düşen tarafıyla özellikle olabilecek herhangi bir göç dalgasına karşı beslenme ihtiyaçlarını karşılamak, barınma ihtiyaçlarına destek olmak için hazırlıklarımızı yaptık. Fırat Kalkanı, Afrin ve İdlib bölgesinde bu çalışmaları sürdürüyoruz” dedi.

Sıra Myanmar’da

Arakanlılar için 2012’den bu yana yardım faaliyeti yürüttüklerini belirten Altan, Bangladeş’e göç eden Arakanlılara barınma imkanı sağlamak için ev yaptıklarını ifade ederek şöyle konuştu: Hijyen malzemesi dağıtıyoruz. Toplum merkezi açtık. Özellikle kadınların meslek sahibi olması için çalışıyoruz. Okuma yazmalarını sağlamak için eğitim veriyoruz. İnşallah arkadaşlarımız kısa zamanda Myanmar tarafında da yardımlar yapmaya başlayacaklar.