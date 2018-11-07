Kızılay BM için 8 bin çadır üretiyor

Türk Kızılayı Barınma Sistemleri Direktörü Mehmet Eyyup Alper, Uluslararası Göç Örgütüyle tedarik sözleşmesi imzaladıklarını bildirdi. Anlaşma kapsamında ilk etapta Türk Kızılayının 3 bin çadır üretimi planladığını, ancak yıl sonuna kadar bu rakamın 5 bin 500’e ulaştığını belirten Alper, “Önümüzdeki senenin başında, sözleşmemizin sona ermesi dönemine kadar Uluslararası Göç Örgütü için yaklaşık 8 bin adetlik çadır üretmeyi planlıyoruz” dedi. Türk Kızılayının Etimesgut’taki çadır fabrikasında yapılan üretimlere ilişkin bilgi veren Alper “Kapasitemizin yüzde 40’ını çadır üretimlerine ayırmış durumdayız. Günlük 400 çadır üretebileceğimiz bir kapasiteye sahibiz” diye konuştu.