Kızılay’dan 14.7 milyon kişiye Ramazan’da ‘iyilik’ kolisi

Kızılay, kendi öz kaynaklarından yüzbinlerce kişi için yardım kolisi dağıtacak, kuracağı iftar sofraları ile 1 milyonun üzerinde kişiye ulaşacak, aşevlerinden milyonlarca kap yemek çıkartacak. 150 yıllık merhamet çınarı Kızılay, Ramazan ayı boyunca yurtiçi ve yurtdışında yapacağı faaliyetle 14.7 milyon ihtiyaç sahibine ulaşacak.

35 ÜLKEDE DAĞITILACAK

Kızılay, Ramazan çalışmalarında iftar ve sahur için hazırlanan gıda kolilerine özel bir önem verecek. Öz kaynaklarından alımını gerçekleştireceği gıda kolilerinin yanı sıra büyük marketlerde de stantlar açarak gıda kolisi bağışı alınacak. Kızılay, yurt içinde, bir aylık süre içerisinde 400 bin adet gıda kolisi dağıtarak yaklaşık 1.6 milyon ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor. Ayrıca Balkanlar, Asya, Ortadoğu, Afrika ve Amerika’da 35 ülkede de 1 milyon kişiye gıda malzemesi dağıtılacak. Kızılay’a destek vermek isteyen hayırseverler, www.kizilay.org.tr’den ya da 1877’ye FİTRE ve FİDYE yazarak 23 TL’lik, BAĞIŞ yazarak 2868’e mesaj atarak 10 TL’lik bağış yapabilirler.