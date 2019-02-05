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Kızılay’dan eğitime destek

Kızılay öğrencilere “Kızılay ile Güvenli Yaşamı Öğreniyorum” kitaplarıyla ulaşacak.

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Kızılay’ın sadece afete müdahale ve kan bağışı konusunda değil, hayatın birçok alanında aktif olarak rol oynadığını belirten Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık “Eğitime olan desteğimiz bu çalışmaların başında geliyor. On binlerce öğrencimize maddi destekte bulunuyoruz. Eğitim tesislerinin şartlarını iyileştiriyoruz. Bağışçılarımızın bize olan güveni ve önümüze koyduğu hedefle yeni projeler hayata geçiriyoruz. Kızılay tarihimiz bu tür eğitim çalışmalarıyla dolu. Tarihin bize yüklediği misyonu yeni dönemde çok daha yukarılara taşıyacağız. Bunu bağışçılarımız desteğiyle başaracağız” diye konuştu. 

´Birinci Jön Türk Kongresi´

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