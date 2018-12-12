Kızılay’ın faaliyetleri kesintisiz sürecek

Kızılay, kararı üst mahkemeler nezdinde itiraz edeceklerini bildirdi. Türkiye Kızılay Derneğinden yapılan yazılı açıklamada, Kızılay yönetiminin, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yapılan çalışmalarla FETÖ ile ilişkisi tespit edilen bir kısım şube başkanlarını görevden aldığı, bazı şubeleri kapattığı ve yeni heyetlerle yeniden milletinin hizmetine sunduğu belirtildi.

İTİRAZ EDİLECEK

Kızılay, mahkemenin verdiği kayyum eliyle olağanüstü genel kurula götürülme kararına üst mahkemeler nezdinde itiraz edeceği belirtilen açıklamada “150 yıldır mazlumların umudu olan Kızılay, ‘Güçlü Türkiye’nin güçlü Kızılay’ı’ şiarıyla devam edecektir. Dünyanın tüm mazlumlarına karşı bu bizim yükümlülüğümüzdür” ifadeleri kullanıldı.