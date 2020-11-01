İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
01 Kasım 2020 Pazar / 15 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3465
  • EURO
    9,6728
  • ALTIN
    504.287
  • BIST100
    1112.37
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Kızıltepe'de iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti
Yaşam

Kızıltepe'de iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.

İHA01 Kasım 2020 Pazar 20:10 - Güncelleme: 01 Kasım 2020 Pazar 20:10
ABONE OL

Kaza, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Ak Ziyaret köyü istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere Ak Ziyaret köyü istikametinde ilerleyen 01 AKJ 08 plakalı tır, önünde seyreden tıra arkadan çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada araçta sıkışan Mehmet Uğurlu, ekiplerin yoğun çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede Uğurlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Uğurlu’nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.