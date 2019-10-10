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''Kızım Ayşe’yi kaybettim ama artık iki Ayşe’m var''

Beyin ölümü gerçekleşen Ayşe Kurnaz’ın bağışlanan organlarının nakledildiği hastalardan ikisi kendisiyle aynı adı taşıyor. Anne Emine Kurnaz, birini kaybettim ama iki oldular” diye teselli buluyor.

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Antalya'nın Serik ilçesinde yaşanan Emine Kurnaz, 40 gün içerisinde önce kalp krizi geçiren eşi Faik Kurnaz’ı, daha sonra da motosiklet kazası yapan 15 yaşındaki oğlu Okay’ı kaybetti. Kurnaz’ın 18 yaşındaki kızı Ayşe ise kardeşi Okay iye birlikte geçirdiği kazadan sonra ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayata veda etti. Genç kızın beyin ölümü gerçekleşince anne Emine Kurnaz, organlarını bağışlamıştı. Ayşe’nin böbrekleri Cemil Büyükkara ve Eyüp Koçak’a, karaciğerinin yarısı Veli Şadı’ya, diğer yarısı 3 yaşındaki Ayşe Karakuş’a, kalbi ise 4 çocuk annesi Ayşe Gültekin’e nakledilmişti. 

HAYALİ GELİN ETMEKTİ 

Kızının bağışladığı organlarıyla 5 kişiyi hayata bağlayan anne Emine Kurnaz, kaybettiği canlarının mezarlarını her gün ziyaret ediyor. Kızının mezarına bıraktığı duvağı okşayarak dua eden Kurnaz, “Eşimle hayalimiz kızımızın eline kına yakıp gelin etmekti. Babası öldükten sonra, ‘Eline kına yakıp seni gelin edeceğim. Babanın mezarına gideceğiz’ diye söz vermiştim, ama olmadı. Kızıma nasip olmayan gelinlik inşallah küçük Ayşe’ye nasip olur. Organların nakledildiği iki kişinin adı da Ayşe. Bir Ayşe’mi kaybettim, iki Ayşe’m oldu. Onlarla teselli buluyorum” dedi.

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