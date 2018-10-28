Kızına kötü davranan baba, evindeki gizli bölmede yakalandı

İddiaya göre, Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi’nde T.T. (21) isimli genç kız, polis merkezine giderek öz babası Engin T.'nin kendisine kötü davrandığını belirterek şikayetçi oldu. Bunun üzerine polis babayı yakalamak için çalışma başlattı. Ayrıca polis Engin T. ile ilgili yaptığı araştırmada "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve uyuşturucu ticareti yapmak" suçlarından toplamda 7 yıl hapis cezasıyla arandığını tespit etti.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma ekipleri bu bilgiler doğrultusunda eve operasyon düzenledi. Polisi sokakta gören baba eve kaçarken evde bulunan R.T. ile Z.T. adlı kadın evin kapısını kilitleyerek bahçede bulunan iki kangal cinsi köpeği polislerin üzerine gönderdi. Polis da belediye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen belediye ekipleri köpekleri etkisiz hale getirince polis etrafı dikenli teller ile çevrili ve güvenlik kamerası ile takip edilen eve girdi. Evde yapılan aramada Engin T. bulunamadı. Ancak polis yapılan detayla aramada evin alt kısmındaki gizli bölmeyi buldu. Ekipler, Engin T.'yi gizli bölmede yakaladı. Ayrıca polislerin üzerine köpek gönderen biri kadın 2 kişi hakkında da işlem başlatıldı.