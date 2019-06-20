Umudunu kaybetmiyor... Tek tek işaretledi

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Kızının altında olabileceği noktaları tek tek işaretledi

Antalya'nın Kemer ilçesinde yaşanan hortum faciasında kayboluşunun 147. gününde Kader Buse Acar’ın bulunması için jandarma, Buse'nin üzerindeki metal eşyalara kilitlendi. Ekipler Buse'nin kaybolduğu Ağva deresinde dedektörle arama yaparken, 85 noktadan sinyal alındı. Baba Ahmet Acar da elindeki sprey boya ile cihazın sinyal verdiği noktaları tek tek işaretleyerek numaralandırdı.

  • İHA
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Annesi Ayla Acar’la birlikte bulunduğu otomobilin hortuma kapılması  sonucu kaybolan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Kader Buse Acar’ın bulunabilmesi için çalışmalar yeniden başladı. Umutlar, talihsiz kızın üzerinde bulunduğu bilinen bileklik, kolye, yüzük, saat, dere yatağında bulunan küpesinin diğer teki, cep telefonu, taşınabilir şarj aleti gibi altın ve metal içeren malzemelerin sinyal vereceği olasılığına bağlandı
 

  ACILI BABA SPREY BOYA İLE İŞARETLEDİ

Antalya İl Jandarma Alay Komutanlığı’nın görevlendirdiği arama timi, Ağva Deresi’nde Buse’nin bulunabileceği değerlendirilen ve geçtiğimiz günlerde bir kısmı iş makineleriyle kazılan bölümde dedektörlerle arama yaptı. Buse’nin babası Ahmet Acar da dedektörle arama yapan jandarma ile birlikte dolaşarak cihazdan kuvvetli sinyal gelen noktaları sprey boya ile işaretledi ve her birine numara verdi. İşaretlenen 85 nokta önümüzdeki günlerde kazılmaya başlanacak.

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