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Yaşam

Kızının önünde tüfekle 3 el ateş edip sakat bıraktı; 'öldürme kastım yok' dedi

Mersin'de boşandığı Hatun Koç'u (28), 7 yaşındaki kızlarının gözü önünde pompalı tüfekle vurarak, ayağının sakat kalmasına neden olan Özkan Yarbi'nin (35) yargılanmasına devam edildi. Yarbi duruşmada, bir vatandaş tarafından da cep telefonuyla görüntülenen olayda, öldürme kastının olmadığını öne sürüp, tahliyesini istedi.

DHA09 Şubat 2021 Salı 14:50 - Güncelleme: 09 Şubat 2021 Salı 14:51
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Olay, geçen yıl 27 Mayıs'ta Toroslar ilçesi Arpaç Sakarlar mevkisinde meydana geldi. Özkan Yarbi, velayeti 2 yıl önce boşandığı Hatun Koç'ta olan kızını bayram alışverişine götürmek için istedi. Yarbi ve Hatun Koç, otogar yakınlarında buluştu. Hatun Koç, kızıyla birlikte Yarbi'nin otomobiline bindi. Özkan Yarbi barışıp, yeniden bir araya gelme teklifinde bulununca tartışma çıktı. Bu sırada Özkan Yarbi, otomobili ıssız bir yöne doğru sürmeye başladı. Durumdan şüphelenen Hatun Koç, aracın yavaşladığı bir anı fırsat bilerek inip kaçmaya başladı. Yarbi, yanında getirdiği pompalı tüfek ile Koç'a 3 el ateş etti. Sağ ayağından vurulan Hatun Koç, kanlar içinde yere yığıldı. Hatun Koç, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis tarafından yakalanan Yarbi ise tutuklandı. Olay anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Hatun Koç, uzun süreli tedaviye rağmen koltuk değneğiyle yürümek zorunda kalırken, Özkan Yarbi hakkında 'kasten yaralama' suçundan dava açıldı.

Mersin Adliyesi 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın beşinci duruşmasına, tutuklu sanık Özkan Yarbi, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Şikayetçi Hatun Koç ve avukatlar duruşmada hazır bulundu. Duruşmada söz verilen Yarbi, olayda öldürme kastının olmadığını öne sürerek, tahliyesini istedi.

Olaydan sonra korku içinde yaşadığını belirten Hatun Koç ise sanığın en ağır cezayı almasını istedi.

Mahkeme heyeti, Yarbi'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, Adli Tıp Kurumu raporunun beklenmesi ve eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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