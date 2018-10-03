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KKTC'de pense ile cinsel istismar olayına 12 yıl hapis cezası verildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Gazimağusa ilçesinde eşinin ilişkisi olduğunu banka müdüründen önce tehditle para alan daha sonra da pense ile tecavüz ederek görüntüsünü çeken Ömer Çalıcıoğlu, 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Olayda kendisine yardım ettiği belirlenen eşi Rahme Çalıcıoğlu ise 5 yıl hapis cezası aldı.

  • DHA
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KKTC'de aylarca konuşulan olay Ocak 2015 yılında meydana geldi. Ömer Çalıcıoğlu, eşi Rahme'nin temizlikçi olarak çalıştığı bankanın müdürü T.E ile ilişkisi olduğunu öğrendi. Ömer Çalıcıoğlu, T.E'den silah zoruyla 4 ay boyunca 27 bin TL para aldı. Daha fazla para isteği yerine gelmeyen Çalıcıoğlu, iddiaya göre banka müdürünü, kızını kaçırmakla tehdit etti. Ancak para vermemekte direnen T.E.'ye Çalıcıoğlu çifti tuzak kurdu. Bu kez Rahme Çalıcıoğlu, T.E. ile irtabat kurdu ve buluşmak üzere bir köye çağırdı. Köyde bulunan Ömer Çalıcıoğlu, banka müdürünü eşinin yardımıyla silah zoruyla soydu.
 
'TECAVÜZÜ VİDEOYA ÇEKTİLER'
 
Ömer Çalıcıoğlu, eşinin de yardımıyla bağladığı T.E.'ye pense ile tecavüzde bulunarak bu anı da  videoya kaydetti. T.E.'nin şikayetiyle yakalanan Çalıcıoğlu çiftine, Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi'nde ceza yağdı. Ömer Çalıcıoğlu, 12 yıl eşi Rahme ise 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Dava ile ilgili karar ise dün resmilik kazandı. Yüksek Mahkeme, Ömer Çalıcıoğlu'nun cezasını 12 yıl olarak, eşi Rahme'nin cezasını ise 8'den 5'e indirerek onadı.

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