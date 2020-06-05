KKTC'de Ürdün uyruklu iki öğrenci evinde ölü bulundu

DHA 05 Haziran 2020 Cuma 22:29 - Güncelleme: 05 Haziran 2020 Cuma 22:29

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Gönyeli kendinde Ürdün uyruklu Mohammad Sabri İsmail Sharqawı (E-25) ve Naser Sabri İsmail Sharqawı (E-20 adlı öğrenci ölü olarak bulundu. Olay sırasında evde bulunan bir öğrenci ise gözaltına alındı. Polis, öğrencilerin uyuşturucu madde kullanmaktan dolayı öldükleri üzerinde duruyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. KKTC Polis Genel Müdürlüğü, olayla ilgili açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:" Bugün saat 18.00 sıralarında Gönyeli'de, Ürdün uyruklu İsmail Sharqawı (E-25) ve Naser Sabri İsmail Sharqawı misafir olarak kalmakta oldukları dairede ölü olarak bulunmuşlardır. Adı edilenlerin ölüm sebepleri yapılacak otopsilerinin ardından belli olacaktır. Olayla ilgili polis soruşturması geniş çaplı olarak devam etmektedir.”