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KKTC'de vahşet: Darp edilip, boğuldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Başkent Lefkoşa'ya bağlı Taşkent Köyü yakınında bulunan ormanlık arazide dün 25-30 yaşlarında olduğu tahmin edilen kimliği henüz belirlenemeyen yabancı uyruklu bir erkek cesedi bulundu.

  • DHA
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KKTC medyasının 'vahşet' manşetiyle verdiği cinayet, ülkede şok etkisi yarattı.
 
Ceset üzerinde yapılan incelemelerde, hiç bir kimlik belgesine rastlanmadı. Polis, kimlik tespiti için bölgede bulunan bir üniversitede okuyan yabancı öğrencilerden yardım istedi, ancak bir sonuç alınamadı.
 
Polisin ilk incelemelerine göre gencin dövülerek ve boğularak öldürüldüğü belirlendi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.

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