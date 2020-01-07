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Yaşam

KKTC’de yağışlar hayatı olumsuz etkiledi

KKTC ve Rum kesiminden etkili olan yağışlar sonucu çok sayıda evi ve caddeleri su basarken, Taşpınar köprüsü de aşırı yağış nedeni ile yıkıldı.

IHA07.01.2020  21:19 - Güncelleme: 07.01.2020  21:19

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Rum tarafında etkili olan yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Evleri, caddeleri su bastı. Köprü ve yollar sular altında kaldı. Yağışlar Güzelyurt, Lefke ve Gazi Mağusa’da etkisini gösterirken, Taşpınar-Bostancı, Aslanköy-Paşaköy yolları da aşırı yağış nedeniyle kapandı. Taşpınar köprüsü ise aşırı yağış nedeni ile yıkıldı. Bölgede bazı hayvanlar da telef oldu. Aşırı yağışlar sonucu Rum tarafında bulunan barajlar taşarken, Limasol kentinde de su baskınları yaşandı. Su baskınlarından etkilenen evlerde mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

KKTC Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi, bölgede etkili olan yağışların ardından toplandı. KKTC Başbakanlık Müsteşarı Suat Yeldener toplantıda, bölgedeki bazı patlayan kanalların durdurulabilmesi için regülatörde çalışma yapıldığını belirterek, "Her şey kontrol altında. Çalışmalar sürüyor" dedi.

Polis tarafından yapılan açıklamada ise, "Akdoğan, Türkmenköy ve Dörtyol bölgelerinde sağanak yağış nedeniyle görüş mesafesi azalmıştır. Bu güzergahları kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur" denildi.

Öte yandan Kıbrıs’ta etkili olan yağışların Cuma gününe kadar sürmesi bekleniyor.

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