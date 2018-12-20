Marmaris'te klimadan 1 metrelik zehirli yılan çıktı Muğla'nın Marmaris ilçesinde, bir evin iç klima ünitesi içinde bulunan yaklaşık bir metre uzunluğunda zehirli yılan itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak doğaya bırakıldı.