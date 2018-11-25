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Kocaeli'da tarihi mezar bulundu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, eski bir binanın temelinde meydana gelen kayma sonucu tarihi mezar bulundu.

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Alınan bilgiye göre, Cedit Mahallesi Şen Sokak'taki eski bir binanın  temelinin kayması sonucu insan kemikleri gören vatandaşlar, durumu polise  bildirdi.
 
Olay yerine gelen ekipler, iskelet parçalarının bina temelinin  kaymasıyla ortaya çıkan tarihi bir mezara ait olduğunu belirledi.
 
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen Kocaeli Müze Müdürlüğü  görevlileri de bulunan kemikleri incelemek için Müze Müdürlüğü'ne götürdü.
 
Mahalle sakinlerinden Erkan İşeri, gazetecilere yaptığı açıklama,  komşusunun bir kafatası görmesi üzerine kendisine haber verdiğini ifade ederek,  "Oturduğumuz bina yapılırken burada tarihi eser çıkmıştı, hatta Bizans mezarlığı  çıkmıştı. O zaman durdurmuşlardı inşaatı ama bu onun devamı mı değil mi  bilmiyoruz. Zaten bizim yan binaya ait alan." diye konuştu.

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