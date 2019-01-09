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Kocaeli'de anne ve kızının kaybolması soruşturmasında 2 gözaltı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 11 yıl önce kaybolan ve öldürüldüğü ileri sürülen Meryem ve kızı Melike Tahnal'ın bulunmasına ilişkin soruşturmada, aile üyelerinden Tuncer ve eşi Emine Ustael, İstanbul'da gözaltına alındı.

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Alınan bilgiye göre, bir televizyon kanalındaki programa katılan kayıp Meryem Tahnal'ın eniştesi Tuncer Ustael'in, kadının öldürülerek gömüldüğünü iddia ettiği yeri tarif etmesi üzerine Körfez Cumhuriyet Savcılığı'nca soruşturma başlatıldı.
 
Soruşturma kapsamında Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, televizyon kanalının stüdyolarının bulunduğu binaya geldi.
 
Burada canlı yayın konuğu olan şüphelilerden Tuncer ve eşi Emine Ustael, gözaltına alındı.
 
Öte yandan Meryem ile kızı Melike Tahnal'ın cesedinin gömüldüğü belirtilen bölgedeki kazı çalışmaları da devam ediliyor.
 
Olay
 
Körfez ilçesinde yaşayan, aslen Ordulu olan Meryem Tahnal 2008'de, kızı Melike Tahnal da 2009'da kaybolmuş, polis ekipleri kayıp kişilerin bulunması için çalışma başlatmış, herhangi bir bulguya ulaşılamamıştı. Kayıp anne ve kızının öldürülerek gömüldüğü ihtimali üzerinde duruluyor.
 
Bir televizyon kanalındaki programa katılan kayıp Meryem Tahnal'ın eniştesi Tuncer Ustael'in, kadının öldürülerek gömüldüğünü iddia ettiği yeri tarif etmesi üzerine 3 Ocak'ta Derince ilçesinin 60 Evler Harikalar sahilinde bulunan ağaçlık ve çalılık alan, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin yapılan arama çalışmasında da yer aldığı belirtilen kadavra dedektör köpeği "Melon"un tepkisi doğrultusunda güvenlik şeridine alınmıştı.

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