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Kocaeli'de bir iş yerini kurşunlayan 3 kişi polis ekiplerince yakalandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir tespih dükkanını kurşunlayıp yakalanmamak için boş kovanları toplayarak kaçan 3 kişi, polis ekiplerinin takibi sonucunda yakalandı.

  • İHA
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Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Hacıhalil Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 01 VBT 40 plakalı otomobille İsmail İ.'ye ait tespih dükkanına gelen 3 kişiden 2'si araçtan indi.
 
Şahıslardan biri henüz bilinmeyen bir nedenle elindeki pompalı tüfekle dükkana defalarca ateş ederken, diğeri ise delil bırakmamak için yerdeki kovanları topladı. Şahıslar daha sonra otomobile binerek hızla olay yerinden uzaklaştı. Kaçan şahısları gören bir trafik polisi, ateş ederek şahısların kaçmaya çalıştığı otomobilin tekerini patlattı. Tekeri patlak otomobille kaçmaya çalışan şahıslar polis ekipleri tarafından takibe alındı. Yapılan takip sonucunda şahıslar Çayırova ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Yaşanan olay sırasında yaralanan olmazken, dükkanda maddi hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

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