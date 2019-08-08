Kaza, sabah saatlerinde TEM Otoyolu Körfez Atalar Mahallesi geçişinde meydana geldi. TEM Otoyolu'ndan İstanbul yönüne giden Zülfü Kekos'un kullandığı 23 EU 299 plakalı kamyonet, aynı yöne giden Erdal Canlı'nın kullandığı 41 SR 494 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyonet, Hamzadere viyadüğünün bariyerlerini aştı ve yaklaşık 25 metre yükseklikten Körfez İlçe Jandarma Komutanlığı´nın bahçesindeki dere yatağına uçtu.

Kazada kamyonette sıkışan Zülfü Kekos, itfaiye tarafından çıkardı. Yapılan kontollerde Kekos'un hayatını kaybettiği belirlendi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.