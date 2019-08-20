Kocaeli'de cinayet hükümlüsü kullandığı kamyonda yakalandı
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, cinayet nedeniyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
- AA
İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, rutin kontroller sırasında plakasız bir kamyonu durdurdu.
Ekiplerce Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılan kamyon sürücüsü Ş.Y. (45) hakkında, Bilecik'te işlenen cinayete ilişkin 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, cezaevine gönderildi.
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