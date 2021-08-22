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Yaşam

Kocaeli'de düğün sonrası yemekten zehirlenen 28 kişi hastaneye kaldırıldı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde düğün sonrası ikram edilen tavuklu pilavdan zehirlendikleri şüphelenilen 28 kişi tedavi altına alındı.

AA22 Ağustos 2021 Pazar 07:30 - Güncelleme: 22 Ağustos 2021 Pazar 07:30
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Ahmet K, oğlu İsmail K'nin düğününün ardından Nusretiye Mahallesi Şehit İshak Öztürk Caddesi'ndeki evlerine gelen davetlilere tavuklu pilav ve tatlı ikram etti.

Evlerine dönen davetliler, sabaha karşı mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastanelere müracaat etti.

Kocaeli Devlet Hastanesinde 17, Seka Devlet Hastanesinde 7, Kocaeli Üniversitesi Hastanesinde 4 kişi tedavi altına alındı.

Annesi ve babasını hastaneye getiren Mesut Baykal, davetli sayısını bilmediğini ancak yoğunluktan dolayı kendi imkanlarıyla hastaneye ulaşmak durumunda kaldıklarını söyledi.

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