Kocaeli'de feci kaza

DHA 10 Şubat 2021 Çarşamba 23:46 - Güncelleme: 10 Şubat 2021 Çarşamba 23:46

Kocaelinin Kartepe ilçesinde yoğunlaşan trafikte yavaşlayan TIR'a çarparak altına giren otomobil sürücüsü Sezer Şeker hayatını kaybetti.

Kaza saat 22.00 sıralarında D-100 Karayolu Ankara istikameti Emekevler Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sezer Şeker yönetimindeki 54 H 5902 plakalı otomobil, yoğunlaşan trafikte yavaşlayan 67 BA 023 plakalı Turgut Akpınar idaresindeki TIR'a arkadan çarptı. Kazayı görenler durumu Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri TIR'ın altına giren otomobilde sıkışan yaralı sürücü Sezer Şeker'i sıkıştığı yerden çıkardı. Ambulans ile özel bir hastaneye giden Sezer Şeker yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.