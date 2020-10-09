İSTANBUL 19°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
09 Ekim 2020 Cuma / 21 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8614
  • EURO
    9,2994
  • ALTIN
    485.793
  • BIST100
    1165.7
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Kocaeli'de hırsız yaşlı kadını rehin aldı
Yaşam

Kocaeli'de hırsız yaşlı kadını rehin aldı

Kocaeli'de, evine girdiği 76 yaşındaki kadını rehin alan şüpheli tutuklandı.

AA09 Ekim 2020 Cuma 19:45 - Güncelleme: 09 Ekim 2020 Cuma 19:50
ABONE OL

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, evine girdiği 76 yaşındaki kadını rehin alan şüpheli tutuklandı.

Karabaş Mahallesi'nde zorla girdiği evde polis ekiplerince gözaltına alınan G.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Karabaş Mahallesi Asım Efendi Sokak'taki eve dün zorla giren G.A, 76 yaşındaki E.D'yi rehin almıştı.

Sesleri duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, düzenledikleri operasyonla yaşlı kadını kurtarıp, G.A'yı gözaltına almıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.