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Yaşam

Kocaeli'de kaza: 1 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

AA12 Şubat 2021 Cuma 00:35 - Güncelleme: 12 Şubat 2021 Cuma 00:35
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Atilla B. yönetimindeki 06 BT 6506 plakalı hafif ticari araç, D-100 kara yolu Sultan Orhan Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi mevkisinde Cengiz A. idaresindeki 34 PF 3515 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Hafif yaralanan sürücü Atilla B'ye sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti.

Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan kara yolunun Ankara istikametindeki ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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