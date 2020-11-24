İSTANBUL 12°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Kasım 2020 Salı / 8 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,884
  • EURO
    9,3361
  • ALTIN
    465.964
  • BIST100
    1314.25
Yaşam

Kocaeli'de Kovid-19 cezaları

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 393 kişiye para cezası.

AA24 Kasım 2020 Salı 00:50 - Güncelleme: 24 Kasım 2020 Salı 00:50
ABONE OL

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 393 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik dün yürütülen çalışmalar kapsamında 1563 iş yeri denetlendi, 20 bin 125 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde, karantina ihlali yapan 27, maske takma kuralına uymayan 199, sosyal mesafe kuralına uymayan 1, yasaklanan yerlerde sigara içen 74, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 87 kişi ile tedbirlere uyulmayan 5 işletmenin sahibine para cezası uygulandı.

Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 45 şüpheli yakalandı.

Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan trafik tedbirlerine istinaden yapılan denetimlerde ise 1036 aracın kontrolü sağlandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.