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Yaşam

Kocaeli'de Kovid-19 cezası

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 11 kişiye para cezası kesildi.

AA14 Nisan 2021 Çarşamba 01:51 - Güncelleme: 14 Nisan 2021 Çarşamba 01:51
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Kocaeli'de bir kahvehanede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 11 kişi ile iş yeri sahibi hakkında idari işlem yapıldı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, İzmit ilçesindeki bir kahvehanede Kovid-19 tedbirlerine uyulmadığı bilgisine ulaşıldı.

Polis ekiplerince yapılan denetimde, kahvehanedeki 11 kişinin sokağa çıkma yasağını, sosyal mesafeyi ve maske takma kurallarını ihlal ettiği tespit edildi.

İşletme sahibi ve içeride bulunan kişiler hakkında idari işlem gerçekleştirildi.

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