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Yaşam

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirleri

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir apartman karantinaya alındı.

AA19 Ekim 2020 Pazartesi 21:27 - Güncelleme: 19 Ekim 2020 Pazartesi 21:27
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 Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir apartman karantinaya alındı.

Özgürlük Mahallesi 230/3 Sokak'ta 10 daireli bir apartmanın 2 dairesinde 3 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine, İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı.

Apartmanda 15 kişinin de temaslı olabileceği değerlendirilmesiyle Çayırova İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca 7 günlük karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince apartman giriş kısmına güvenlik şeritleri çekildi.

Karantina sürecinde bina sakinlerinin ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince karşılanacağı öğrenildi.

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