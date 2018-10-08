Kocaeli'de meydana gelen trafik kazalarında 2'si çocuk 6 kişi yaralandı
Kocaeli'nin İzmit ve Kartepe ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.
- AA
D-100 karayolu Körfez Mahallesi'nde, Serdar İ'nin kullandığı 41 J 6050 plakalı özel halk midibüsü, Mehmet Kazım Kılıç idaresindeki 41 FK 614 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü Kılıç ile otomobildeki eşi Fatma Kılıç ve 2 çocuğu yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Seka Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle karayolunun İstanbul yönünde aksayan ulaşım, otomobilin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kartepe'de trafik kazası
Kartepe ilçesinde ise minibüs ile servis midibüsünün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Sarımeşe Mahallesi'nde, Mustafa Özaslan idaresindeki 41 E 7868 plakalı minibüs ile İsrafil Sönmez yönetimindeki 41 P 5206 plakalı servis midibüsü çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler, olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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