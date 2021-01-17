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Yaşam

Kocaeli'de talihsiz kaza: Asansör boşluğundan düşen Zeynep yaralandı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, binanın asansör boşluğundan zemine düşerek yaralanan Zeynep A. (16) itfaiye ekiplerince kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.

DHA17 Ocak 2021 Pazar 18:27 - Güncelleme: 17 Ocak 2021 Pazar 18:27
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Olay, öğleden sonra Gölcük Değirmendere Topçular Mahallesi'nde meydana geldi. Zeynep A. evlerinin yakınında bulunan yapımı tamamlanmak üzere olan binaya girdi. Binanın asansör boşluğundan bilinmeyen nedenle zemine düşen Zeynep A., yaralandı. Binada yaşayanların durumu fark ederek haber vermesi üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan Zeynep A., sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Zeynep A.'nın vücudunda kırıklar olduğu belirlendi. 

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