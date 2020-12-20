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Yaşam

Kocaeli'de tedbir ihlali nedeniyle paza cezası

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 227 kişiye para cezası verildi.

AA20 Aralık 2020 Pazar 00:26 - Güncelleme: 20 Aralık 2020 Pazar 00:26
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Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 227 kişiye para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün 753 iş yeri denetlendi, 12 bin 538 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde karantina ihlali yapan bir, maske takmayan 59, yasaklanan yerlerde sigara içen 12, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 152, sosyal mesafeye dikkat etmeyen 3 kişi ile izin verilen saatler dışında faaliyet yürüten bir iş yerine idari para cezası uygulandı.

Ayrıca denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 37 şüpheli yakalandı.

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