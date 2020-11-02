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Yaşam

Kocaeli'de trafik kazası

Kocaeli'de 4 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

AA02 Kasım 2020 Pazartesi 23:06 - Güncelleme: 02 Kasım 2020 Pazartesi 23:06
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 Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir grup esnaf arasında park yeri nedeniyle çıkan kavgada 5 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İstasyon Mahallesi'nde Mithatpaşa Caddesi'nde önceden araç park yeri nedeniyle aralarında husumet bulunduğu öğrenilen 2 esnaf arasında yine aynı sebepten tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ve çevredekilerin de dahil olması üzerine E.K, E.Ç, E.Ç, D.Ç. ve A.O.G. bıçaklanarak yaralandı.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

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