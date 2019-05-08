Kocaeli’de vahşet: Kediyi bacaklarını keserek öldürdüler
KOCAELİ´nin Körfez ilçesinde, bacakları kesilerek, öldürülmüş kedi bulundu. Kimliği belirsiz şüpheli aranıyor.
- DHA
Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi´ndeki Körfez Devlet Hastanesi´nin bahçesinde 4 bacağı kesilen kedi bulundu. Kedinin öldüğünü belirleyen yetkililer durumu zabıta ve polise bildirdi. Bir hayvansever de kedinin fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayarak, tepki gösterdi.
Kediye vahşeti yaşatan şüphelinin kimliği tespit edilemedi. Kedi, zabıta ekiplerince gömüldü.
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