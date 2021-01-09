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Yaşam

Kocası tarafından darp edilip odaya kilitlenen kadın pencereden kurtarıldı

Kayseri'de kocası tarafından darbedilip evin odasına kilitlendiği belirtilen kadını itfaiye ve polis ekipleri kurtarıldı. Polis, bu sırada marketten geldiğini söyleyen C.B'yi bina önünde gözaltına aldı.

AA09 Ocak 2021 Cumartesi 12:43 - Güncelleme: 09 Ocak 2021 Cumartesi 12:43
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Mithatpaşa Mahallesi Bent Sokak'taki bir apartmanın ikinci katında ikamet eden T.B, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, kocası C.B. tarafından darbedildikten sonra odaya kitlendiğini öne sürüp yardım istedi.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kocasının evde olmadığını tespit ettikleri kadını kurtarmak için itfaiyeden yardım istedi.

Ekipler, T.B'yi 2. kattaki evinin kitli kaldığı odasının penceresinden itfaiye merdiveniyle indirdi.

Polis, bu sırada marketten geldiğini söyleyen C.B'yi bina önünde gözaltına aldı.

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