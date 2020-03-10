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Yaşam

Kocası tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Fatih'te kocası tarafından bıçaklanarak öldürülen bankacı Pınar Baykan son yolculuğuna uğurlandı.

DHA10 Mart 2020 Salı 23:12 - Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 23:12
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Fatih Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde yaşayan bir çocuk annesi 32 yaşındaki bankacı Pınar Baykan dün evinde bıçaklanarak öldürülmüştü.

Bir çocuk annesi kadının 7 yıllık eşi Erhan Baykan polis ekiplerince gözaltına alınmış ve suçunu polislere itiraf etmişti.

Baykan için Fatih Camii'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Törene Baykan'ın babası Cemal, annesi Nimet, kardeşi Fatih Umay'ın yanı sıra akrabaları ve iş arkadaşları katıldı. Anne Nimet Umay'ın ayakta güçlükle durduğu görülürken, bir çok yakını ve arkadaşı genç kadın için gözyaşı döktü.

Çok üzgün olduklarını dile getiren Pınar Baykan'ın yakını, "Kesinlikle böyle bir şey beklemiyorduk. Hiç bir şey hissedilmedi bu geçimsizlikleri. Herkes şokta. 7-8 senelik evliydiler. Bir de çocukları vardı" diye konuştu. Pınar Baykan'ın cenazesi düzenlenen törenin ardından defnedilmek üzere Hasdal Mezarlığı'na götürüldü.

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