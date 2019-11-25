Kocasına baltayla dehşeti yaşattı

5-6 balta darbesinin ardından kanlar içinde kalan adam, ağır yaralandı. Olay sonrası bir alt komşusuna inen Fazilet A, olayı anlatarak komşusundan polis çağırmasını istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı incelemede Hasan Özbek’in hayatını kaybettiğini belirledi.

‘11 YIL KAHIR ÇEKTİM’

Cinayeti işleyen Fazilet A. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Katil zanlısı kadının ilk ifadesinde ‘11 yıldır kahrını çekiyorum’ dediği öğrenildi. Sorguya alınan katil zanlısı, sürekli şiddet gördüğünü,eşiyle arasında uzun zamandır şiddetli geçimsizlik olduğunu, boşanmak istediğini ancak kocasının tehdit ederek boşanmayı kabul etmediğini söylediği öğrenildi.İncelemelerin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Afganistan uyruklu kadın ise adliyeye sevk edildi.