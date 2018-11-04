Kocasını bıçakla ağır yaralayan kadın serbest bırakıldı

Samsun'da üniversite öğrencisi eşi tarafından bıçaklanan araştırma görevlisi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) araştırma görevlisi H.V. (29) ile aynı üniversitede öğrenci olan eşi S.V. (22) arasında Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evlerinde tartışma çıktı.

Kocasını bıçakla yaraladı

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada çift birbirini darbetti. Kavgada S.V. kocasını bıçaklayarak yaraladı.

Ağır yaralanan araştırma görevlisi H.V, eşinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunuyor

Gözaltına alınan S.V, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

H.V'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.