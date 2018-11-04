Kocasını bıçakla ağır yaralayan kadın serbest bırakıldı
Samsun’da akademisyen kocasını bıçakla ağır yaralayan üniversite öğrencisi genç kadın serbest bırakıldı. Hastaneye kaldırılan akademisyenin hayati tehlikesi bulunuyor.
- İHA
Samsun'da üniversite öğrencisi eşi tarafından bıçaklanan araştırma görevlisi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) araştırma görevlisi H.V. (29) ile aynı üniversitede öğrenci olan eşi S.V. (22) arasında Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evlerinde tartışma çıktı.
Kocasını bıçakla yaraladı
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada çift birbirini darbetti. Kavgada S.V. kocasını bıçaklayarak yaraladı.
Ağır yaralanan araştırma görevlisi H.V, eşinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hayati tehlikesi bulunuyor
Gözaltına alınan S.V, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
H.V'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.