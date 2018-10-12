Kocasının öldürdüğü Şeyda, tabutunda 4 farklı renkteki çiçekle uğurlandı

İstanbul'da yaşayan Şeyda Ayyıldız, eşi Hakan Ayyıldız ile yaşadığı tartışmalar ve geçimsizlik üzerine evini terk edip, 4 çocuğunu da yanına alarak Tekirdağ'ın Saray ilçesinde yaşayan anne ve babasının yanına yerleşti. Çerkezköy ilçesinde bir tekstil fabrikasında da iş bulan Şeyda Ayyıldız, burada çalışmaya başladı.

Dün işine gitmek üzere evden çıkan Şeyda Ayyıldız'ın önüne kesen ayrı yaşadığı eşi Hakan Ayyıldız, eve dönmesi teklifini kabul etmeyince, yanında getirdiği ekmek bıçağıyla Şeyda'yı 4 kez bıçaklayıp öldürdü. Hakan Ayyıldız, tutuklanıp cezaevine konulurken, Şeyda Ayyıldız'ın cansız bedeni gönderildiği İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak bugün ilçeye getirildi.

TABUTTA 4 GÜL

Talihsiz kadının cenazesi Kemalpaşa Mahallesi Remzi Şeker Caddesi üzerindeki baba evine götürülerek helallik alındıktan sonra götürüldüğü Ayazpaşa Camii'nde cenaze namazı kılındı. Şeyda Ayyıldız'ın tabutunun üzerine 4 çocuğunu simgeleyen 4 gül bırakıldı.

Anne Nebiye Gül ile yakınları ile birlikte tabuta sarılıp gözyaşı dökerken, "Yavrumun tabutu bile gül ve süt kokuyor hala" dedi.

Öldürülen Şeyda'nın ablası Cemile Taş, kardeşini öldüren Hakan Ayyıldız'ın idam edilmesini istedi. Taş, "İdam olsun, ben onu kendi ellerimle paralayacağım. Bu yetim yavruların suçlusu Hakan sensin. Hakan'ı idam etsinler" dedi.