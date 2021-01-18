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Yaşam

Kocasının silahla başından vurduğu kadından acı haber

Kocasının silahla başından vurduğu kadın 5 gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti.

DHA18 Ocak 2021 Pazartesi 12:49 - Güncelleme: 18 Ocak 2021 Pazartesi 12:49
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ARNAVUTKÖY'de Tacettin Çakan isimli kişinin başından silahla vurduğu eşi Aygül Çakan 5 gündür yoğun bakımda verdiği hayat mücadelesini kaybetti.

Olay geçen çarşamba gece saatlerinde Arnavutköy'de yaşandı. İmrahor Mahallesi'ndeki evinde eşi Aygül Çakan (48) ile tartışan Tacettin Çakan (48), karısını silahla başından vurdu. Olayın ardından Arnavutköy Yavuz Selim Polis Merkezi'ne giden Çakan, "Karımı silahla kafasından vurdum" diyerek teslim oldu. Eve çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kadın ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Tacettin Çakan tutuklanıp Metris Cezaevi'ne gönderilmişti. Başından vurularak ağır yaralanan Aygül Çakan ise 5 gündür hastanede yoğun bakım ünitesinde verdiği hayat mücadelesini kaybetti.

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