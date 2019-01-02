Kocasıyla tartıştıktan sonra intihar etti

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Çukurova ilçesi, Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Selda Ç. (28) bir süredir resmi nikahı olmadan İ.A. ile yaşamaya başladı. Ancak çift arasında anlaşmazlıklar çıktı. Bu nedenle sürekli tartışan çift, en son 30 Aralık Pazar günü gece de tartışmaya başladı. Tartışma sırasında genç kadın eşinin boynunu tırnaklarıyla çizerek yaraladı. Daha sonra da yatak odasına girip kapıyı da arkasından kilitledi. İ.A. kapıyı açmaya çalışırken genç kadın 5. kattaki evinin penceresinden kendini aşağı bıraktı. Olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Yapılan kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Genç kadının cesedi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından Selda Ç.'nin cenazesi yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.