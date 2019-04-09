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Kodlamayla geleceğin teknolojisini öğretecekler

Hakkari Yüksekova’da 27 öğretmen, aldıkları robotik kodlama eğitimiyle öğrencilere geleceğin teknolojisini öğretecek.

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Doğu Anadolu Kalkınma Ajansınca desteklenen ‘İnovasyon ve Sosyal Kalkınma Kuluçkaları Projesi’ kapsamında eğitime katılan gönüllü öğretmenler, 13 okulda kurulacak STEM, ahşap, robotik kodlama, ses, medya ve transfer baskı atölyelerinde öğrencilere ders verecek. Atölyeler sayesinde, öğrencilerin motor becerilerinin hızlandırılması, mekanik konuda bilişsel alanlara daha yatkın olmaları, parçalardan bütüne gitme yeteneklerini ön plana çıkarmaları ve takım çalışmasını öğrenmeleri sağlanacak. 

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