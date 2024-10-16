Köklü gelenekten nitelikli geleceğe: İmam hatip okulları 111 yaşında

Ülkenin doğusu, batısı, güneyi, kuzeyi tüm şehirlerinden akın akın gelen ve imam hatip okullarına kaydolan öğrencilerin birbirine benzer onlarca hikayesi vardı ancak bunlardan daha önemlisi mezun olan gençlerin hangi okula gideceği, yüksek tahsil yapıp yapamayacağıydı. Zaman içinde okullardan mezun olan gençler bunun üzerine kafa yorarak, "Ankara'ya gidip, Yüksek İslam Enstitüsü'nün kurulmasını talep edelim" derken büyüklerinden bir öneri geldi.

"Bir cemiyet kurun öyle gidin ki muhatap bulabilesiniz" tavsiyesi üzerine, İstanbul İmam Hatip Okulu'ndan mezun olan 12 genç, 13 Ekim 1958 tarihinde İstanbul İmam Hatip Okulu Mezunlar Cemiyeti'ni, bugünkü adıyla ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'ni kurdu. 40 kişilik İdare Heyeti seçildi, aralarından en yaşlısı ve tecrübelileri olan Yahya Kutluoğlu da başkanlığa getirildi.

Mücadelenin ilk meyvesi olarak Yüksek İslam Enstitüsü, orta ve muadili okullara din dersleri öğretmeni yetiştirebilmek amacıyla kuruldu. 19 Kasım 1959 tarihinde İstanbul İmam Hatip Okulu binasında öğretime başladı. Bu; kurulan cemiyetlerle güçlenen, seslerini duyuran gençlerin ülkeye ve geleceğe dair ilk kazanımlarıydı. Ardından "Basında bir sesimiz olsun" diyerek 1963 yılında Tohum Dergisi çıkarıldı. Yıllar yılı usta kalemlerin tecrübelerini aktardıkları Tohum'un toprağa atılmasının üzerinden bugün tam 61 yıl geçti.

Darbeler, yasaklar, hak ihlalleri ve uzun soluklu mücadeleler devam etti. İmam hatiplerin onlarca yılı haklı, vakur, sessiz ve derin mücadelelerle geçti. ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, bu dönemlerde bir davanın öncülüğünü ve önderliğini üstlendi. Halkın taleplerini hep diri tutmaya, meşru zeminlerde hakkını aramaya, en iyi çözüme ulaştırmaya çalıştı.

Gün geldi çekilen sıkıntılar; 12 Eylül'ler, 28 Şubat'lar sona erdi. Sultanahmet Mitingleri, Eyüp'te sabah namazı buluşmaları, El Ele Zincirleri, Bu Yıldızlar Sönmesin Kampanyalarıyla yıldızları yarınlara taşıyanlar, bir kez daha haklı olmanın gururunu, sabrın selametini ve kabul olmuş dualarının mutluluğunu yaşadı.

İmam hatip okullarının sıralarından nice hatipler, yazarlar, hukukçular, doktorlar, avukatlar, mimarlar geçti. Takvimler 2000'li yılları gösterdiğinde bu sıralardan geçen bir liderin samimi çabalarıyla katsayı adaletsizliği ortadan kaldırıldı, başörtüsü zulmü son buldu, kapatılan okullar yeniden açıldı.

1913 yılında Medresetü'l-Eimme ve'l-Huteba diğer adıyla İmamlar ve Hatipler Medresesi adıyla açılan okullar, ülkenin en köklü okulları oldu. Dünyadaki pek çok ülkeye model teşkil edecek şekilde sınırlar ötesine geçti.

İşte bu günler, imam hatip okullarının kuruluşunun 111. yılı olarak tarihe geçti. Sayısı milyonları bulan bir camiaya ulaşan imam hatiplerin ümmetin umudu olarak ortaya çıkışının, kardeşlik hukukuyla yola revan oluşunun yıldönümü olarak takvimlerdeki yerini aldı.

Ve bugünler 1958 yılında kurulan ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'nin 66. Yıldönümü aynı zamanda. Fedakâr gönüllerin gayretlerini, çabalarını hayalleriyle harmanlayıp ortaya güzel eserler koyduğu; ülke için, millet için, ümmet için varoluşunun, insanlık için durduğu gelecek duasının yıldönümü...

ÖNDER'in 66. yılını ve imam hatip okullarının 111. yılını kutluyoruz. Yarınlarımızı imam hatip okullarımızdan yetişen gençlerimiz imar edecek. "Nitelikli Gelecek"te imam hatip okullarımızın, gençlerimizin emeği, sözü, eylemi olacak.

Ahdimize vefa göstererek, sadakatle yarınlara yürüyeceğiz.

Hayırlı, mübarek olsun.