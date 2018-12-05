Kola şişesinin içindeki yabancı cisim şaşırttı

Gerger’de esnaflık yapan Cindi Öztekin’e ait iş yerine dağıtım firması tarafından bırakılan kola şişelerinden birisinin içerisinde yabancı cisim çıktı. Öztekin şişedeki yabancı cismi, kasa içerisinde getirilen kola şişelerini buzdolabına yerleştirirken fark etti. Kapağı açılmayan şişe içerisindeki cismi gören Öztekin, şaşkına döndü.

İlaç tabletine benzeyen cismi görünce Cindi Öztekin durumu firma yetkililerine bildirdi. Firma yetkilileri şişenin laboratuarda incelenmesi için şişeyi istedi ancak, Cindi Öztekin vermedi.

El değmeden üretilen kolanın içerisinde yabancı cisim bulunmasının kabul edilemeyecek olduğunu belirterek, konuyu yargıya taşıyacağını ifade etti.