Son Dakika Haberleri 6

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Kolej inşaatında istinat duvarı çöktü: 1 işçi öldü, 2 işçi yaralı

Hatay'ın Defne ilçesinde özel bir kolejin ek bina inşaatı sırasında istinat duvarının çökmesi sonucu işçi Fatir Murioğlu (42) hayatını kaybetti, 2 işçi de yaralandı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Defne ilçesine bağlı Mengüllü Mahallesi'ndeki özel bir koleje yapılan ek bina inşaatında toprak kayması sonucu istinat duvarı çöktü. İnşaatta çalışan 3 işçi demir ve toprak yığınının altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışması sonucu toprak altından çıkarılan işçilerden Fatir Murioğlu'nun öldüğü anlaşıldı. Yaralı kurtarılan ve isimleri açıklanmayan 2 işçi ise sevk edildikleri Hatay Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Doktora silahlı saldırıda güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Doktora silahlı saldırıda güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

İkiz kadar birbirine benzeyen ünlü isimler

İkiz kadar birbirine benzeyen ünlü isimler

Vahşi hayvanlar Türkiye'ye böyle getirildi

Vahşi hayvanlar Türkiye'ye böyle getirildi

Selfie arayışı 259 kişinin ölümüne neden oldu

Selfie arayışı 259 kişinin ölümüne neden oldu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA