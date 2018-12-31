Kolombiya'da pitbull saldırısına uğrayan çocuk hayatını kaybetti
Kolombiya'nın Medellin şehrinde pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğrayan 13 yaşındaki çocuk öldü.
- AA
Yerel basında yer alan habere göre, Medellin kentinde 13 yaşındaki bir çocuk, pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğradı.
Çocuğun yardımına koşan yakınları da köpeklerin saldırısına uğrayarak yaralandı.
Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan çocuk kurtarılamadı.
Polis, saldırının ardından köpeklerin gözlem altına alındığını açıkladı.
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