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Kolombiya'da pitbull saldırısına uğrayan çocuk hayatını kaybetti

Kolombiya'nın Medellin şehrinde pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğrayan 13 yaşındaki çocuk öldü.

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Yerel basında yer alan habere göre, Medellin kentinde 13 yaşındaki bir çocuk, pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğradı.

Çocuğun yardımına koşan yakınları da köpeklerin saldırısına uğrayarak yaralandı.

Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan çocuk kurtarılamadı.

Polis, saldırının ardından köpeklerin gözlem altına alındığını açıkladı.

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