KOMEK kurs kayıtları nasıl yapılır? KOMEK kurs başvuru ekranı

20.01.2020 12:02 - Güncelleme: 20.01.2020 12:02

KOMEK kurs kayıtları nasıl yapılır? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştrıılıyor. KOMEK kurs başvuru ekranı da sıkça ziyaret ediliyor. KOMEK kurs kayıt başvuru formu, KOMEK.org.tr internet sitesi üzerinden kolayca gerçekleştirilebiliyor. Konya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ilçelerde ya da merkezde ikamet eden kişilerin başvuruda bulunarak alabileceği kurslar, KOMEK.org.tr aracılığıyla görüntülenebilecek. KOMEK kurs kayıtlarına dair tüm detaylar haberimizde..

KOMEK KURS KAYITLARI NASIL YAPILIR?

KOMEK kurs başvurusu için öncelikle aşağıdaki linke tıklayınız.

Açılan linkte, TC Kimlik No ve doğum tarihinizi gün, ay, yıl olacak şekilde yazınız.

Giriş yaptıktan sonra sizden talep edilen iletişim bilgileri, çalışma bilgileri, iş durumu bilgileri gibi detayları doldurup kaydet butonuna basınız.

Son aşamada ise kurs başvurularım kısmına geçip, dilediğiniz kursu oturduğunuz yere göre ya da kursun adına göre seçiniz.

KOMEK KURS BAŞVURU EKRANI

KOMEK KURS KAYITLARI BAŞLADI

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) ile Aile Sanat ve Eğitim Merkezleri’nde (ASEM) yeni dönem kayıtları 20 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında alınacak.

KOMEK ile ASEM’de bahar dönemi kayıtları 20 Ocak’ta başladı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, KOMEK ve ASEM’in kuruldukları ilk günden bugüne meslek edindirme konusunda Türkiye’ye model olduğunu söyledi. Başkan Altay, bugüne kadar 430 farklı branşta 810 bin kursiyerin istifade ettiği KOMEK ve ASEM’in son birkaç yıl içinde ilçelerde daha yaygın hale gelerek büyüdüğünü kaydetti. KOMEK ve ASEM’lerin bir sanat ya da meslek öğrenilen merkezler olmasının yanı sıra; spor faaliyetlerini yapıldığı, sosyalleşme imkanı sağlayan, hatta rehabilite amaçlı terapi merkezleri olarak hizmet ettiğini dile getiren Başkan Altay, bütün Konyalıları ve üniversite öğrencilerini KOMEK ve ASEM’de kendilerini geliştirecek bir kursa katılmaya davet etti.

YENİ DÖNEMDE 17 FARKLI BRANŞ İLK KEZ AÇILIYOR

KOMEK ve ASEM’de bu dönem mevcut branşlara ilave olarak birçok farklı branşa ilk kez kayıt alınacak. İlk kez açılacak kursların isimleri şöyle; Arapça konuşma kulübü, bilgisayar destekli 2 boyutlu çizim, bootstrap ile (responsive) duyarlı web tasarımı geliştirme ve uyum eğitimi, çelik yapı tasarımı geliştirme uyum eğitimi, çocuk beslenmesi, çocuk hakları ve mevzuatı, Farsça A-2, işaret dili ile dini kavramlar öğreticiliği, kadın giysileri bilgisayarlı kalıp hazırlama, kanun, kat'ı, kitap tahlili, Linux eğitimi, makinede maraş işi, retorik, web tabanlı içerik yönetim sistemleri, yabancılar için Türkçe B-1, yapma çiçek yapımı. (porselen çamuru ile)

KAYITLAR İNTERNETTEN YAPILACAK

Konya merkez ve ilçelerde 67 kurs merkezinde faaliyetlerini sürdüren KOMEK ve ASEM’de yeni dönem kayıtları 20 Ocak- 2 Şubat tarihleri arasında ‘www.konya.bel.tr’ ve ‘www.komek.org.tr’ adreslerinden yapılacak. Öte yandan, KOMEK bünyesinde hizmet veren hafızlık sağlama okulu Daru'l Huffaz ile Alaaddin KOMEK’te açılacak Genç Yazarlar Akademisi’ne de kayıt alınacak. KOMEK Kurs Merkezi olarak hizmet veren Ali Gav Medresesindeki Daru’l-Huffaz ile lise 9. ve 10. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenecek Genç Yazarlar Akademisi başvuruları ‘www.komek.org.tr’ adresinden alınacak. Genç Yazarlar Akademisi'nde yapılacak atölye çalışmalarında derse katılan öğrencilerin düşünme, anlama ve yazma becerilerini geliştirmeleri sağlanarak onların geleceğin yazarları arasında yer alması hedefleniyor. Ayrıca ayda iki kere yapılacak “Kitabını Okuyorum, Yazarıyla Yorumluyorum” etkinliği ile de genç yazar adaylarının yazarlarla buluşması sağlanacak.