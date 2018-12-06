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Komşu kavgasını ayıran 1'i polis 2 kişi bıçakla yaralandı

Samsun'da bir apartmanda komşular arasında gürültü yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmasının kavgaya dönüşmesi sonucu kavgayı ayıran 1 kişi ile olaya müdahale eden 1 polis bıçakla yaralandı.

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Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanda gürültü yaptığı iddiasıyla apartman yöneticisi S.K.(51), gürültü yapan R.U.'yu (44) uyardı. Bu sırada R.U., S.K.'ye saldırdı. Kavgayı ayırmak isteyen aynı apartmandan oturan A.K.(61) R.U.'nun bıçaklı saldırısına uğrayarak sol yanağından bıçakla yaklaşık 8 santim kesilerek kanlar içinde kalıp hastanelik oldu. Bu sırada olaya müdahale eden bir polis memuru bıçaklı saldırıda dudağından yaralanarak hastanelik oldu. A.K., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine, yaralı polis memuru ise Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. R.U. da polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
 
Yüzünden bıçaklanan A.K., komşuları arasındaki kavgayı ayırırken R.U.'nun kendisini kazara değil, kasten yaraladığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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