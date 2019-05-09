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Komşular ama 1 dakika arayla iftar yapıyorlar

Samsun'un Ambartepe ve ilerisindeki Elimdağ mahalleleri ile Ordu’nun Şenbolluk Mahallesi’ni, evler arasından geçen dar yol ayırıyor.

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İki kentin sınırı olarak kabul edilen ve yarısı Samsun, diğer yarısı ise Ordu’ya ait yol, bölgede oturanlara ilginç anlar yaşatıyor. Bir adımla kent değiştiren mahalle sakinleri, karşılıklı oturdukları evlerde Ramazan ayında 1 dakika arayla oruçlarını açıyor. Sahur vaktinde ise Ordu kısmında yaşayanlar oruca yaklaşık bir dakika erken başlarken iftarda ise Samsun tarafında yaşayanlar oruçlarını yaklaşık 1 dakika geç açıyor. Karşılıklı evlerde oturup oruçlarını 1 dakika arayla açan vatandaşlar, bu duruma alıştıklarını söylüyor. Bölgenin geleneği gereği vatandaşlar iki caminin avlusunda bir araya gelip kurulan sofralarda oruçlarını da hep birlikte açıyor. Ambartepe Mahallesi Muhtarı Hasan Taşdemir, bir tarafın Ordu diğer tarafın ise Samsun olması nedeniyle iki güzel iklimin bir arada birleştiğini söyledi. Taşdemir, “İki cami arasında 50 metre var yok ama enlem boylam farkından dolayı zaman değişmiş oluyor. Orucumuzu açarken 1-2 dakika arada fark var” dedi.

Bir zarfta 4 pusula var neden 1’i iptal edildi de 3’ü iptal edilmedi?

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