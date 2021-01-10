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Yaşam

Komşular arası çıkan kavgada bir kişi öldü

İzmir'de M.B. (36) tartıştığı komşusu Eray Umutlu'yu (46) bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Umutlu hayatını kaybederken, M.B. gözaltına alındı.

DHA10 Ocak 2021 Pazar 09:16 - Güncelleme: 10 Ocak 2021 Pazar 09:16
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Olay, Turan Mahallesi yaşandı. Eray Umutlu (46) ile komşusu M.B. (36) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.B., elindeki bıçakla Umutlu'yu yaraladı. İhbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk ekildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalesinin ardından Umutlu, ambulansla Bayındır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Umutlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Bayındır Fen İşleri'nde çalıytığı öğrenilen Umutlu'nun cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. M.B. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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