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Yaşam

Komşuları ihbar etti! Cesedine ulaşıldı

Sakarya'da Behçet Gümüşdere (75), haber alamayan komşularının ihbarıyla eve gelen ekipler tarafından ölü bulundu.

DHA2 Ekim 2021 Cumartesi 11:31 - Güncelleme: 2 Ekim 2021 Cumartesi 11:31
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Karasu'ya bağlı Yalı Mahallesi Akasya Caddesi'nde bulunan 3 katlı binanın 2'nci katındaki dairede oturan Behçet Gümüşdere'den dün geceden beri haber alamayan komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla gelen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri, balkon kapısından eve girince Gümüşdere'yi yerde hareketsiz yatarken buldu.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Gümüşdere'nin öldüğü belirlendi.

Rahatsızlığa bağlı olarak yaşamını yitirdiği tahmin edilen Behçet Gümüşdere'nin cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü.

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