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Komşuların çöp kutusu kavgasında 2 kişi yaralandı

Kahramanmaraş’ta iki komşu arasında çöp kutusu nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

  • İHA
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Olay, Dulkadiroğlu İlçesi Yenişehir Mahallesi’ndeki bir apartmanda yaşandı. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen karşılıklı iki komşudan biri diğer komşusunun evinin önüne çöp kutusunu bıraktı. Evinin önündeki çöp kutusunu gören şahıs durumdan rahatsız olduğunu karşı komşusuna söyledi. Komşular arasındaki karşılıklı tartışma bir anda kavgaya döndü. Çıkan kavgada 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen polis ekipleri komşuları ayırırken kavga eden kişinin eşi ve çocuğu evlerinin penceresinden uzun süre gözyaşı döktü.
 
Durumlarının iyi olduğu öğrenilen komşular sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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